Госдеп предупредил граждан США на Украине о рисках политической нестабильности

Находящимся на Украине американцам следует соблюдать осторожность. Об этом сообщает RT , ссылаясь на соответствующее заявление Госдепартамента США.
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