РЖД расставили приоритеты. Субсидии по зёрнышку клюют. Никому нет «Дела». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была несостоявшаяся сделка по выкупу «Росатомом» доли Сергея Шишкарёва в ГК «Дело», выделение продукции АПК субсидий на перевозку грузов в адрес портов и переговоры по использованию СМП индийскими и вьетнамскими компаниями.