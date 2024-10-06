Овечкин: не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин отреагировал на новость о том, что стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с зарплатой в $ 149,2 млн, передает "Матч ТВ".