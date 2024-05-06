МОЙ НИЖНИЙ руководитель театрально-музыкальной студии «Маска» Михаил Кулалаев Михаил Кулалаев, режиссёр, руководитель детской театрально-музыкальной студии «Маска», получившей Гран-при фестиваля «Театральное Приволжье», вокалист группы «Антарес», о том, каким был город в его детстве, демонстрациях, любимом магазине игрушек на Нижегородской ярмарке и величии Дворца культуры имени Ленина.