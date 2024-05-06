Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Сначала в спектакле обсирает власть, потом сбивает человека на смерть, а теперь просит УДО? С мозгами все у него в по...Адвокаты объяснил...
  • tsan tsan
    Зря спасатели так быстро прервали процесс воплощения мечты глупой блогерши.  Пусть бы мозги проветрились от всякой дури.Нижегородскую бло...
  • А Кудасов
    Какие могут быть беседы? Родителей привлекать по полной!!Подросток разбил ...

«Мой Нижний»: руководитель театрально-музыкальной студии «Маска» Михаил Кулалаев

«Мой Нижний»: руководитель театрально-музыкальной студии «Маска» Михаил Кулалаев

МОЙ НИЖНИЙ руководитель театрально-музыкальной студии «Маска» Михаил Кулалаев Михаил Кулалаев, режиссёр, руководитель детской театрально-музыкальной студии «Маска», получившей Гран-при фестиваля «Театральное Приволжье», вокалист группы «Антарес», о том, каким был город в его детстве, демонстрациях, любимом магазине игрушек на Нижегородской ярмарке и величии Дворца культуры имени Ленина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх