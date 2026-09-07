Проба 2
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Проба 2

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17 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили массу впечатлений

17 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили массу впечатлений

Иногда интернет-сайты превращаются в огромный магазин, где можно легко найти что-то новое или же, наоборот, дать подарить вторую жизнь своей одежде или предметам обихода.

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