17 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили массу впечатлений

Иногда интернет-сайты превращаются в огромный магазин, где можно легко найти что-то новое или же, наоборот, дать подарить вторую жизнь своей одежде или предметам обихода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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