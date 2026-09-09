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The Eurasia Daily news agency

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Coped with Starlink: The Russians have their own surprises — Ritter

Coped with Starlink: The Russians have their own surprises — Ritter

They will find a solution for everything, because they know how to fight better than anyone else. This was stated on the YouTube channel of Glenn Diesen, a professor at the University of Southeastern Norway, an ex-intelligence officer of the US Marine Corps, military expert Scott Ritter.

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