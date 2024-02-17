Renesas купит за $5,9 млрд австралийского разработчика CAD-систем Altium Японский про...

Renesas купит за $5,9 млрд австралийского разработчика CAD-систем AltiumЯпонский производитель полупроводниковой продукции Renesas проявляет в постоянно меняющихся рыночных условиях достойную гибкость в своей бизнес-стратегии.
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