НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ВРУБИ МОЗГИ, РУБИО...Рубио надеется на...
  • Людмила Абрамова
    все видят в России дураков видимоРубио надеется на...
  • ВАЛЕРИЙ
    Ох и скоты эти американцы! Значит сегодня ночью, под их чутким руководством , руина засылает триста с лишним беспилот...США «ждут ответа ...

С 2019 года около 84 тысяч жителей СЗФО получили новое жилье взамен аварийного

С 2019 года около 84 тысяч жителей СЗФО получили новое жилье взамен аварийного

Наибольшее количество граждан переселено в Архангельской Ленинградской областях Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что с 2019 года в Северо-Западном федеральном округе расселено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, признанного непригодным для проживания, что позволило почти 84 тысячам граждан переехать из аварийных домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх