С 2019 года около 84 тысяч жителей СЗФО получили новое жилье взамен аварийного

Наибольшее количество граждан переселено в Архангельской Ленинградской областях Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что с 2019 года в Северо-Западном федеральном округе расселено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, признанного непригодным для проживания, что позволило почти 84 тысячам граждан переехать из аварийных домов.
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