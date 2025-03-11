С 2019 года около 84 тысяч жителей СЗФО получили новое жилье взамен аварийного

Наибольшее количество граждан переселено в Архангельской Ленинградской областях Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что с 2019 года в Северо-Западном федеральном округе расселено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, признанного непригодным для проживания, что позволило почти 84 тысячам граждан переехать из аварийных домов.