"It's Some Bullsh*t": Green River, Wyoming Considered License Plate Readers To "Protect Against Terrorist Attacks" Green River officials are weighing whether to accept a $111,956 federal grant to install automatic license plate readers at key entrances to the city, a proposal that has sparked backlash from some residents over privacy and government surveillance, according to Cowboy State Daily.
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