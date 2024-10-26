Основа ракетной промышленности Ирана уничтожена — The Jerusalem Post

ВВС Израиля нанесли удары по десятку целей в Иране, которые использовались для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, что серьезно подорвало способность Тегерана пополнять свои запасы, 26 октября пишет The Jerusalem Post.
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