Зеленский намеренно затягивает конфликт: Депутат Журова объяснила причины

В России оценили слова Дубинского об игре киевского президента на руку Кремлю.Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что действия Зеленского делают переговорные позиции русского президента более сильными.
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