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Дуайт Ховард хочет поехать в составе США на Олимпиаду-2024: «Если не возьмете в команду, я буду играть за Тайвань и наберу 85 очков»

Дуайт Ховард хочет поехать в составе США на Олимпиаду-2024: «Если не возьмете в команду, я буду играть за Тайвань и наберу 85 очков»

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, который не теряет надежд вернуться в лигу, попросил пригласить его и в сборную США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

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