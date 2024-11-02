США отправляют эсминцы, истребители и бомбардировщики на Ближний Восток

В Минобороны пояснили, что такие демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной позиции американской армии и способность США развертываться по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы национальной безопасности.
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