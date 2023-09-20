Права будут выдавать на 20 лет вместо 10

Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которым, если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, ему можно выдавать водительское удостоверение сроком на 20 лет.
Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которым, если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, ему можно выдавать водительское удостоверение сроком на 20 лет.
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