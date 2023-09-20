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Права будут выдавать на 20 лет вместо 10

Права будут выдавать на 20 лет вместо 10

Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которым, если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, ему можно выдавать водительское удостоверение сроком на 20 лет.

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