Директор по развитию digital-агентства Articul и председатель кластера РАЭК «Искусственный интеллект» Николай Турубар рассказал «Известиям», как найти виновных, если ошибка совершена искусственным интеллектом (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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