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Наука и Техника

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«Шверер Густав»: почему самая большая пушка в истории оказалась бесполезной

«Шверер Густав»: почему самая большая пушка в истории оказалась бесполезной

Когда я впервые увидел масштабные схемы «Шверер Густава», меня не покидало ощущение, что передо мной не военная техника, а какой-то индустриальный монумент.

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