В Волгоградской области из-за штормового ветра погиб парашютист

Трагическое авиационное происшествие произошло в Волгоградской области. Парашютист со стажем, совершавший прыжок на аэродроме клуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе, погиб из-за штормого ветра, сообщает телеграм-канал Shot.
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