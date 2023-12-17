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Уровень агрессии толпы был настолько высоким, что правоохранителям пришлось применить оружие, дабы как-то утихомирить эту толпу

Уровень агрессии толпы был настолько высоким, что правоохранителям пришлось применить оружие, дабы как-то утихомирить эту толпу

Ситуация: один «ценный специалист» из Таджикистана решил проигнорировать требование полиции остановить свой автотранспорт.

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Комментарии
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николай радионов
Я думаю,Что это все делается с попечительства руководителей этих героев,этих государств!!!Без их разрешения они слова не могут вымолвить....На эти случаи поставлена другая карта!!!Мы будем гадить пока нам это выгодно!....Попробуй они это сделать у себя на Родине,смешно правда...Надо сделать это так чтобы улыбка этих героев была кривой на всю рожу и получить разрешение на амнистию....Тобишь а мы ничего не видели!!!!
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4 час.
Валерий Мешалкин
Наше государство позволяет мигрантам творить беспредел в отношении себя и в отношении своих граждан до такого цинизма, что создается впечатление что оно это делает лишь с одной целью, что б русское общество начало сомневаться в необходимости такого государства. На территории России имеют право находиться только те иностранные граждане которые признают  и исполняют Российское законодательство, уважают граждан России. А для этого нужна мелочь, заставить государственные структуры выполнять законодательство и Законы РФ.
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4 час.
Владимир Курюкин
Ну таки начинай или ждешь пока за тебя сделают?  Уже,  правда кое где делают, а не пиздят.
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3 час.

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