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"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр

"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр

Россия пока только пристреливается по мостам Киева. Пока удары "Гераней" не приводят к серьёзным разрушениям, но показывают, что дроны могут подпилить тросы на вантовых мостах.

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