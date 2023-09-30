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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Морозов о звене с Голдобиным и Порядиным: «У Коли бросок, Пашка бежит хорошо. За счет быстрого паса проходим капканы. Много общаемся и вне льда»

– Ваше звено с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным на старте сезона одно из лучших в КХЛ. Почему у вас так хорошо все получается? – Мы просто подходим друг другу.

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