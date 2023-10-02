Автономного робота научили питаться светом и радиоволнами. И он умеет находить их самостоятельно

Американские ученые из Вашингтонского университета разработали автономного колесного робота MilliMobile, который питается от солнечной и радиочастотной энергииКрошечный робот с габаритами 10х10 мм весит всего один грамм и способен даже в пасмурную погоду проехать за час около 10 метров.