Автономного робота научили питаться светом и радиоволнами. И он умеет находить их самостоятельно

Американские ученые из Вашингтонского университета разработали автономного колесного робота MilliMobile, который питается от солнечной и радиочастотной энергииКрошечный робот с габаритами 10х10 мм весит всего один грамм и способен даже в пасмурную погоду проехать за час около 10 метров.
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