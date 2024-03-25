Центр реабилитации морских млекопитающих работает в Приморье

В заливе Петра Великого постоянно обитает только один вид морских млекопитающих, ларга. Этот вид пятнистого тюленя распространен очень широко: ларги водятся на обширной территории от Приморья до Чукотки включительно.
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