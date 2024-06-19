Комитеты и управления мэрии переименуют в департаменты

Большая реорганизация планируется в администрации Екатеринбурга. Все управления и комитеты серого дома переименуют в департаменты, а некоторые реорганизуют, создав новые или объединив функционал существующих.
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