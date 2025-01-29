ВТБ предрек кредитному рынку «спячку» и максимальное падение продаж

Российские банки в 2025 году выдадут населению кредитов на 9,1 трлн рублей, что будет ниже результатов 2024 года на 29%, рассказал журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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