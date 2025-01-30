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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент КХЛ о Матче звезд: «За пять часов все билеты были выкуплены. Это самая быстрая продажа в истории»

Об этом сообщил вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов. Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля «Это была самая быстрая продажа билетов в истории.

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