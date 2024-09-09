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Украина обратилась к ряду стран с требованием выдать депутата Рады Дмитрука

Украина обратилась к ряду стран с требованием выдать депутата Рады Дмитрука

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук объявлен в международный розыск. Киев призвал ряд стран арестовать его.

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