Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул Северную столицу. Американского переговорщика проводил до трапа спецпосланник российского лидера Кирилл Дмитриев, после чего борт вылетел из Пулково.
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