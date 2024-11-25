Какой сегодня праздник: 26 ноября

Сегодня, 26 ноября отмечаютВсемирный день информации. 26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум по информатизации, участники которого предложили учредить этот праздник, а через 2 года ЮНЕСКО официально зарегистрировала его.
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