Новые формирования и новая матчасть: планы развития вооруженных сил России на 2024 год

Танк Т-90, участвующий в Спецоперации Вооруженные силы России продолжают расти и развиваться. В настоящее время стимулами для этого становятся присоединение и необходимость защиты новых регионов, ухудшение международной обстановки, возникновение новых угроз и другие факторы.
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