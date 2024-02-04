БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новые формирования и новая матчасть: планы развития вооруженных сил России на 2024 год

Новые формирования и новая матчасть: планы развития вооруженных сил России на 2024 год

Танк Т-90, участвующий в Спецоперации Вооруженные силы России продолжают расти и развиваться. В настоящее время стимулами для этого становятся присоединение и необходимость защиты новых регионов, ухудшение международной обстановки, возникновение новых угроз и другие факторы.

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