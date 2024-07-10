❗️ В Евпатории предупредили о громких звуках, которые могут быть слышны из-за учений военных «Информируем, что сегодня будут проходить учения военнослужащих.
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❗️ В Евпатории предупредили о громких звуках, которые могут быть слышны из-за учений военных «Информируем, что сегодня будут проходить учения военнослужащих.