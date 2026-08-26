"Пока вы пашете". Откровения мигранток вызвали гнев. Сидят в кишлаках, выкачивают миллионы из бюджета России

МИГРАНТЫ НЕ НЕСУТ ПОЛЬЗЫ ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВУ Теперь официально: мигранты не несут пользы экономике и обществу! Кандидат экономических наук МГУ Ольга Чудиновских подсчитала: реально полезных для экономики специалистов среди приезжих почти равно нулю. Основная масса — члены семей, которые приезжают по «воссоединению» и ложатся нагрузкой на социальную сферу: школы, сады, поликлиники. А «носителей человеческого капитала», то есть тех, кто обладает запасом знаний, навыков, здоровья и опыта, которые приносят доход и пользу обществу, всего 3,7% из тех, кто получил вид на жительство и разрешение на временное пребывание. А из тех, кто получает гражданство, — и вовсе лишь 0,6%. Это ещё раз развенчивает миф о полезности и необходимости труда мигрантов. Он абсолютно бессмысленен и в большинстве своём несёт только негатив и проблемы для экономики и общества.

Виктор Борисов

Экономике нужны не мигранты как вещает Песков, а технологический прогресс, с то здание условий работы для своих сограждан! И оптимизация труда. Уже имеющаяся численность находящихся в России мигрантов как раз негативно влияет на экономику страны: 1. тормозят технологический прогресс; 2. обваливают уровень зарплат для коренного населения; 3. при помощи лоббистов выдавливают русских из различных трудовых сфер; 4. ежегодно выводят из экономики России сотни миллионов долларов (см. оф. данные Центробанка); 5. на оказание медицинской помощи тем кто не имеет полисов ОМС государство ежегодно тратит более 10 млрд. руб.; 6. приобретая гражданство России как туалетную бумагу по акции они пользуются социалкой за счёт русских налогоплательщиков - различные пособия, сертификаты на покупку жилья и даже пенсии платят тем кто ни дня не работал в России. Если Песков говорит, что мигранты якобы необходимы для экономического развития России (что как выяснили является неправдой), то тогда как минимум справедливо депортировать из России тех, которые НЕ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ "ТРУДОВЫЕ", т.е детей, жён, мам, пап, дедушек, бабушек, которые СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ от числа приезжих и паразитируют здесь на русских и нашей экономике, а по данным Федеральной службы Росстата около 25% въезжающих в Россию мигрантов это вообще лица НЕТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА.. так какую пользу для экомического развития России они приносят, если они её только разоряют? А ещё они утопили страну в криминале и беспределе, при этом многие из тех кто приехал работать на стройке, в ЖКХ и заводах по итогу работают в такси, в шаурмечных, парикмахерских, торгуют овощами и одеждой, открывают этнические кафе и т.п.. не очень понятно, Россия не сможет без таджикских таксистов, без узбекских поворов и азербайджанских продавцов овощами? По поводу упадка рождаемости.. ну так нужно стимулировать рождаемость русских и устранить те причины по которым с ней проблемы, а завоз азиатов и закавказцев только приведёт к изменению ЭТНО-КУЛЬТУРНОГО баланса населения страны и её последующему развалу. А еще страшнее захвату власти. Мы уже видим мэров Лондона. Макс Дивнич (https://t.me/+y9y5bOzZkPgzZmRi) --