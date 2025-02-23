Стармер в четверг может представить Трампу план по Украине

Совместный с Францией план о размещении европейских «миротворцев» на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения может представить британский премьер Кир Стармер президенту США Дональду Трампу, об этом 23 февраля сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
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