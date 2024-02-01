Эксперт Корнеев заявил, что знание нейросетей может стать требованием для работы

Специалист по оптико-электронным приборам Московского государственного университета геодезии и картографии Юрий Корнеев заявил, что использование инструментов на основе искусственного интеллекта может стать обязательным требованием при приеме на работу в течение ближайших трех-пяти лет.
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