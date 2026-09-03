Минпромторг запускает программу «народный самолет» — вводит дополнительный сбор для пассажиров

Вслед за автопредприятиями и производителями электроники взять денег у населения решили авиаторы Евгений Берсенев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Олег Смирнов Роман Гусаров Лоббисты российского авиапрома, похоже, решили пойти по пути отечественных автопредприятий и производителей электроники и найти средства на развитие там, где это сделать проще всего — в карманах потребителей.