БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Минпромторг запускает программу «народный самолет» — вводит дополнительный сбор для пассажиров

Минпромторг запускает программу «народный самолет» — вводит дополнительный сбор для пассажиров

Вслед за автопредприятиями и производителями электроники взять денег у населения решили авиаторы Евгений Берсенев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Олег Смирнов Роман Гусаров Лоббисты российского авиапрома, похоже, решили пойти по пути отечественных автопредприятий и производителей электроники и найти средства на развитие там, где это сделать проще всего — в карманах потребителей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым