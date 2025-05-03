Журова отреагировала на слова Клебо о российских лыжниках

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что не стоит допускать россиян на международную арену, связаны, прежде всего, с правильно поставленным вопросом.
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