Вокруг света: Кого из членов королевской семьи и известных персон терпеть не могла королева Великобритании Елизавета II

Британская королева Елизавета II была не только самым долго правящим монархом в истории Великобритании, но и одной из последних королевских особ, которая соблюдала высокие стандарты этикета, не позволяющие открыто высказываться о неприятных ей людях или сказать им в лицо, что она думает о них.