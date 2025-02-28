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Осмотрел бампер и собирался скрыться, даже не подойдя к женщине, лежавшей на дороге. Что грозит Буйнову

Осмотрел бампер и собирался скрыться, даже не подойдя к женщине, лежавшей на дороге. Что грозит Буйнову

Поклонники Буйнова встревожены новостью о дорожно-транспортном происшествии с участием певца. Согласно сообщениям СМИ, Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Николаевну, в результате чего она получила травму ноги и сотрясение мозга.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Живёт за счет людей, которые немало платят за его концерты, и так по хамски относится к ним
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21 час.
Зоя Гольдштаб
Не удивляюсь этим тварям ВСЕМ и уже давно!!!!!
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17 час.
Надежда Белугина
Московский тупой бамбук - сам себе придумал псевдоним
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13 час.
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