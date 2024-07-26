Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cvyurij Цветков
    Пора вернуть замечательный орган правопорядка НКВД! И подобрать человека на должность Лаврентия Павловича.Вместо трёхразово...
  • Ксюша Кирьязис
    Мы у себя тут, в Ташкенте, лишний раз в больницу или поликлинику идти боимся, чтоб не нарваться на "светило от медици...Вам здесь больше ...
  • В К
    Трусы украли, пусть радуется, что не отодрали!Не уследил. На Ол...

Вам здесь больше не место: Санитарок в русских больницах заменили мигранты

Вам здесь больше не место: Санитарок в русских больницах заменили мигранты

Коллаж Царьграда Маразм системы здравоохранения близок к апофеозу. За последние несколько лет в больницах и поликлиниках вдвое сократилось количество младшего медперсонала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Почему до сих пор Голикову не выгонят? Развалила всю медицину по СТРАНЕ.
Ответить
4 час.
Владимир Козлов
Она, видимо, такая же незаменимая как мигранты.
Ответить
4 час.
Ксюша Кирьязис
Мы у себя тут, в Ташкенте, лишний раз в больницу или поликлинику идти боимся, чтоб не нарваться на &quot;светило от медицины&quot;. А вы у себя собираете их толпами. Они ж в  мединститут идут, чтоб потусить да невесту/жених повыгоднее найти. Какая учеба, о чем вы! Так какие там &quot;знания и особо ценные умения&quot; вы у них нашли, что своих на чужих поменяли?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх