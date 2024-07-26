Вам здесь больше не место: Санитарок в русских больницах заменили мигранты

Ксюша Кирьязис

Мы у себя тут, в Ташкенте, лишний раз в больницу или поликлинику идти боимся, чтоб не нарваться на "светило от медицины". А вы у себя собираете их толпами. Они ж в мединститут идут, чтоб потусить да невесту/жених повыгоднее найти. Какая учеба, о чем вы! Так какие там "знания и особо ценные умения" вы у них нашли, что своих на чужих поменяли?