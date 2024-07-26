Коллаж Царьграда Маразм системы здравоохранения близок к апофеозу. За последние несколько лет в больницах и поликлиниках вдвое сократилось количество младшего медперсонала.
Вам здесь больше не место: Санитарок в русских больницах заменили мигранты
Комментарии
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Нина Грекова
Почему до сих пор Голикову не выгонят? Развалила всю медицину по СТРАНЕ.
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4 час.
Владимир Козлов
Она, видимо, такая же незаменимая как мигранты.
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4 час.
Ксюша Кирьязис
Мы у себя тут, в Ташкенте, лишний раз в больницу или поликлинику идти боимся, чтоб не нарваться на "светило от медицины". А вы у себя собираете их толпами. Они ж в мединститут идут, чтоб потусить да невесту/жених повыгоднее найти. Какая учеба, о чем вы! Так какие там "знания и особо ценные умения" вы у них нашли, что своих на чужих поменяли?
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2 час.
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