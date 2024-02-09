Журналист ZAB.TV Анжелика Панибрашина стала лауреатом конкурса «Ваша честь!»

Корреспондент ZAB.TV Анжелика Панибрашина стала лауреатом медиаконкурса «Ваша честь!» в номинации «Лучший автор СМИ телевизионного формата, объективно и грамотно освещающий деятельность судебной системы».
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