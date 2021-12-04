Интересный мир

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  • Homo Sapiens
    влюблён в эту артистку!Паркинсон налицо:...
  • geo1804
    МОДЕРЫ!!! вы хотя бы в заголовках ошибки не пропускайте, позор !!!!!!!40 лет спустя: кр...

«Это другой человек»: пользователи Сети с трудом узнали помолодевшего и сильно похудевшего Садальского

«Это другой человек»: пользователи Сети с трудом узнали помолодевшего и сильно похудевшего Садальского

Станислав Садальский является одним из самых талантливых артистов театра и кино. Сегодня артист также стал известен как народный блогер, он очень активно использует блог-платформу «Живой журнал», а аккаунты Садальского имеют миллионы просмотров.

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