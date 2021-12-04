«Это другой человек»: пользователи Сети с трудом узнали помолодевшего и сильно похудевшего Садальского

Станислав Садальский является одним из самых талантливых артистов театра и кино. Сегодня артист также стал известен как народный блогер, он очень активно использует блог-платформу «Живой журнал», а аккаунты Садальского имеют миллионы просмотров.
Станислав Садальский является одним из самых талантливых артистов театра и кино. Сегодня артист также стал известен как народный блогер, он очень активно использует блог-платформу «Живой журнал», а аккаунты Садальского имеют миллионы просмотров.
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