Скончалась пенсионерка, упавшая в кипяток из-за прорыва в квартире на Искровском проспекте. Утром 19 февраля в жилье пенсионерки прорвало кран с горячей водой.
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Скончалась пенсионерка, упавшая в кипяток из-за прорыва в квартире на Искровском проспекте. Утром 19 февраля в жилье пенсионерки прорвало кран с горячей водой.