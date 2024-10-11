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Путин прибыл в Туркменистан

Путин прибыл в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает 11 октября ТАСС. Российский лидер в Ашхабаде примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

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