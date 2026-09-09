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Утопленную Honda NSX с солидным пробегом продали за 4,4 млн рублей

Утопленную Honda NSX с солидным пробегом продали за 4,4 млн рублей

На онлайн-аукционе Yahoo Japan была продана Honda NSX первого поколения за 8 миллионов иен, что эквивалентно 4,4 миллиона рублей.

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