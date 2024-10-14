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На Моховском разрезе после обрушения грунта обнаружили тело горняка

На Моховском разрезе после обрушения грунта обнаружили тело горняка

На месте продолжают работать спецслужбы.Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего рабочего из-под завала на Моховском разрезе в Кузбассе.

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