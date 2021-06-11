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Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова оказалась на больничной койке с пневмонией

Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова оказалась на больничной койке с пневмонией

Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова оказалась на больничной койке с пневмонией Лидия Губина11 июня СМИ сообщили тревожную новость – 64-летняя актриса Елена Сафонова попала в больницу с вирусной пневмонией.

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