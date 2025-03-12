Эпицентром заболеваемости ковидом в ХМАО стали Покачи

Заболеваемость COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе отмечена в десяти муниципалитетах, с наибольшими показателями в городе Покачи, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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