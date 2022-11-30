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Во многих телевизионных сюжетах, рассказывающих о наших танках, есть один похожий момент: танк мчится на высокой скорости на небольшой холмик, и буквально взлетает на несколько секунд

Во многих телевизионных сюжетах, рассказывающих о наших танках, есть один похожий момент: танк мчится на высокой скорости на небольшой холмик, и буквально взлетает на несколько секунд

﻿﻿Во многих телесюжетах про наши танки есть похожий момент: танк мчится на большой скорости по небольшому холму, и буквально за несколько секунд взлетает.

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