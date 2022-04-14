Уголовное дело воздудили за фейки о военных на жителя Уссурийска

Уголовное дело воздудили за фейки о военных на жителя Уссурийска

В Уссурийске Приморского края выявлен факт распространения ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

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