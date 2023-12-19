«Леопарды» и «Меркавы» сдают позиции «Арматам»

Турецкий генерал нарисовал будущее «танковой войны» после СВО Константин Ольшанский На фото: танки Т-14 «Армата» (Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Следом за американским Bradley российские инженеры получили трофейный Leopard 2A4.
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