Эксперт Лункин: граждане США перед выборами не верят в искреннюю веру кандидатов

Заместитель директора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роман Лункин в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что американцы перед выборами не верят в искреннюю религиозность кандидатов в президенты.
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